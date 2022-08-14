Чем вредны обезжиренные молочные продукты

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе молочных жиров и о вреде обезжиренных продуктов, передает Zakon.kz.

Употребление обезжиренных молочных продуктов совершенно нецелесообразно, поскольку резкое уменьшение жиров в нашем организме может привести к нарушению выработки половых гормонов стероидных гормонов. Без такого жира невозможно деление клеток, построение клеточных мембран, нормальное функционирование головного мозга, – рассказала специалист в интервью 5-tv.ru.

Диетолог отметила, что в продукты, где нет жиров, производители добавляют больше сахара, ароматизаторов и других вредных при частом употреблении для организма веществ. В то время как жиросодержащая продукция наносит меньший вред здоровью.

Как уточняется, нормальный показатель жирности продукта – от двух до пяти процентов. Если он выше, то брать такой товар тоже вредно, уточнила врач.