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Чем вредны обезжиренные молочные продукты

молоко, кефир, мед, еда Фото: pixabay
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе молочных жиров и о вреде обезжиренных продуктов, передает Zakon.kz.
Употребление обезжиренных молочных продуктов совершенно нецелесообразно, поскольку резкое уменьшение жиров в нашем организме может привести к нарушению выработки половых гормонов стероидных гормонов. Без такого жира невозможно деление клеток, построение клеточных мембран, нормальное функционирование головного мозга, – рассказала специалист в интервью 5-tv.ru.

Диетолог отметила, что в продукты, где нет жиров, производители добавляют больше сахара, ароматизаторов и других вредных при частом употреблении для организма веществ. В то время как жиросодержащая продукция наносит меньший вред здоровью.

Как уточняется, нормальный показатель жирности продукта – от двух до пяти процентов. Если он выше, то брать такой товар тоже вредно, уточнила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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