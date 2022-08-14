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В торговом центре Еревана произошел взрыв

Взрыв в ТЦ в Ереване Фото: mes.am
В торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, передает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

В торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие, – сообщил агентству пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.

На месте происшествия работают шесть расчетов пожарно-спасательных отрядов. В МЧС уточнили, что им известно о наличии пострадавших, но их число пока уточняется. Пожару присвоена третья степень сложности.

В ереванские больницы доставлены семь пострадавших.

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