В торговом центре Еревана произошел взрыв

В торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, передает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

В торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие, – сообщил агентству пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.

На месте происшествия работают шесть расчетов пожарно-спасательных отрядов. В МЧС уточнили, что им известно о наличии пострадавших, но их число пока уточняется. Пожару присвоена третья степень сложности.

В ереванские больницы доставлены семь пострадавших.