Взрыв неизвестного вещества – в Акмолинской области погиб мужчина

Трагедия произошла 14 августа в Целиноградском районе, в селе Тайтобе. При взрыве неизвестного вещества погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.

Взрыв случился на территории частного жилого дома при сортировке привезенного угля. Взорвался неизвестный предмет, как уточнили в ЧС области, «без последующего разрушения». В результате взрыва на месте погиб хозяин дома 1981 года рождения.

Кроме того, с колото-резаными ранами госпитализированы в больницу №2 города Нур-Султана брат хозяина – мужчина 1977 г.р. – и несовершеннолетний сын брата 2018 г.р.

В данное время сотрудниками полиции проводятся следственные оперативные мероприятия.

Нужно отметить, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси. Это была предварительная информация, которая позже не подтвердилась. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Выезжали два сотрудника ДЧС и одна единица техники, СОГ 10 сотрудников и три единицы техники.