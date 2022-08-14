Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Взрыв неизвестного вещества – в Акмолинской области погиб мужчина

Взрыв в Акмолинской области Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Трагедия произошла 14 августа в Целиноградском районе, в селе Тайтобе. При взрыве неизвестного вещества погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.

Взрыв случился на территории частного жилого дома при сортировке привезенного угля. Взорвался неизвестный предмет, как уточнили в ЧС области, «без последующего разрушения». В результате взрыва на месте погиб хозяин дома 1981 года рождения.

Кроме того, с колото-резаными ранами госпитализированы в больницу №2 города Нур-Султана брат хозяина – мужчина 1977 г.р. – и несовершеннолетний сын брата 2018 г.р.

В данное время сотрудниками полиции проводятся следственные оперативные мероприятия.

Нужно отметить, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси. Это была предварительная информация, которая позже не подтвердилась. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Выезжали два сотрудника ДЧС и одна единица техники, СОГ 10 сотрудников и три единицы техники.

Читайте также

Более 40 человек погибли при пожаре в одной из церквей в Египте

Константин Вноровский
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
курсы валют на 13-14 августа
Курсы валют на 13-14 августа
смартфон
Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу
медовый спас
Ешьте мед и желание сбудется: приметы на Медовый Спас
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
асфальт
Где в Казахстане самые плохие дороги
конкурс красоты и таланта
Названы 12 самых красивых претенденток на титул «Мисс Алматы-2022»
Открытие собственного дела и путешествия: гороскоп на осень-2022
Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления