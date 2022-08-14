В Восточном Казахстане идут поиски пропавшего мальчика

Фото: Polisia NEWS

В поселке Согра Восточно-Казахстанской области ищут 12-летнего подростка. Мальчик ушел из дома в 2:30 и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

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