В Восточном Казахстане идут поиски пропавшего мальчика
Фото: Polisia NEWS
В поселке Согра Восточно-Казахстанской области ищут 12-летнего подростка. Мальчик ушел из дома в 2:30 и не вернулся, сообщает Zakon.kz.
Поиски ведут в том числе с воздуха квадрокоптером.
Фото: Polisia NEWS
Пропавшего ищут более 500 человек – 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры.
Обследуются дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применяются служебно-розыскные собаки.
Мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.
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