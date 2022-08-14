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В Восточном Казахстане идут поиски пропавшего мальчика

Поиски мальчика в ВКО Фото: Polisia NEWS
В поселке Согра Восточно-Казахстанской области ищут 12-летнего подростка. Мальчик ушел из дома в 2:30 и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

Поиски ведут в том числе с воздуха квадрокоптером.

Поиски мальчика в ВКО

Фото: Polisia NEWS

Пропавшего ищут более 500 человек – 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры.

Обследуются дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применяются служебно-розыскные собаки.

Мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.

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