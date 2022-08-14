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Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею

Девочка загрузла в Турции Фото: pixabay
Смертельная схватка со змеей в Турции закончилась победой двухлетней девочки, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 10 августа 2022 года, когда ребенок играл на заднем дворе своего дома, пишет Daily Mail.

Неожиданно ее укусила змея за нижнюю губу. Ребенок испугался и закричал. На помощь прибежали соседи девочки. Они увидели, что ребенок крепко держит в зубах 50-сантиметровую змею.

Соседи помогли девочке - забрали уже дохлую змею, вызвали скорую помощь и следили за тем, как чувствует себя малышка.

Ее госпитализировали на сутки, чтобы врачи могли наблюдать за ее состоянием. Вскоре туда же приехал и отец девочки, который в момент происшествия находился на работе. Сейчас малышка полностью оправилась после укуса.

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