Истребитель времен Второй мировой разбился в Чехии во время авиашоу

На западе Чехии в городе Хеб разбился британский одномоторный истребитель Hawker Hurricane Mk. IV времен Второй мировой войны. Летчик погиб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание Novinky, также был ранен один из зрителей.

Исторический истребитель потерял высоту во время демонстрационного полета и упал на один из коттеджей, находящихся близ летнего поля, где проходило авиашоу. После ЧП его проведение было остановлено.

В результате падения во время авиашоу в городе Хеб самолета Hawker Hurricane Mk.IV его пилот получил ранения, несовместимые с жизнью, медики ничем не смогли ему помочь, он на месте скончался. Один из зрителей получил легкие ранения, ему оказана необходимая помощь. Представитель службы скорой помощи Радек Гес

Самолет принадлежал музею авиации в городе Точна.