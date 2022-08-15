Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Признаки шпионских программ на смартфоне

телефон Фото: pixabay
Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что приложения, которым не нужна работа камеры и микрофона по функционалу, требующие разрешить к ним доступ, могут быть шпионским софтом, передает Zakon.kz.
Если мы говорим про злоумышленников, то здесь все предельно ясно и просто. Во-первых – приложение. Если приложение требует права доступа к камере, микрофону и так далее. Многие пользователи, когда устанавливают приложения, соглашаются на все и нажимают на все запросы «разрешить», чтобы приложение поскорее запустилось. Никто никогда не задумывается, зачем определенному приложению доступ к камере или микрофону, а тем более к хранилищу, – рассказал эксперт ura.ru.

По его словам, стоит насторожиться, если смартфон пользователя начинает быстро разряжаться, так как шпионские приложения, как правило, работают в фоновом режиме.

Читайте также

Функция запрета голосовых сообщений появилась в Telegram

Камеры с распознаванием лиц установят в Алматы

Новый Huawei nova Y90: прорыв в области визуализации и дизайна

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
курсы валют на 13-14 августа
Курсы валют на 13-14 августа
смартфон
Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу
строительный объект
Какие меры для удержания цен на школьную форму ввели в Казахстане
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
конкурс красоты и таланта
Названы 12 самых красивых претенденток на титул «Мисс Алматы-2022»
медовый спас
Ешьте мед и желание сбудется: приметы на Медовый Спас
асфальт
Где в Казахстане самые плохие дороги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления