Признаки шпионских программ на смартфоне

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Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что приложения, которым не нужна работа камеры и микрофона по функционалу, требующие разрешить к ним доступ, могут быть шпионским софтом, передает Zakon.kz.

Если мы говорим про злоумышленников, то здесь все предельно ясно и просто. Во-первых – приложение. Если приложение требует права доступа к камере, микрофону и так далее. Многие пользователи, когда устанавливают приложения, соглашаются на все и нажимают на все запросы «разрешить», чтобы приложение поскорее запустилось. Никто никогда не задумывается, зачем определенному приложению доступ к камере или микрофону, а тем более к хранилищу, – рассказал эксперт ura.ru. По его словам, стоит насторожиться, если смартфон пользователя начинает быстро разряжаться, так как шпионские приложения, как правило, работают в фоновом режиме. Читайте также Функция запрета голосовых сообщений появилась в Telegram Камеры с распознаванием лиц установят в Алматы Новый Huawei nova Y90: прорыв в области визуализации и дизайна

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