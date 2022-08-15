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3,5 тыс. тонн мазута, судового топлива и нафты пытались вывезти из Казахстана

3,5 тыс тонн мазута, судового топлива и нафты пытались вывезти из Казахстана Фото: pixabay
Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресечен Департаментом АФМ по ЗКО, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля 2022 года у компании отсутствовал паспорт производства для нефтеперерабатывающего завода РК.

Несмотря на отсутствие обязательных разрешительных документов, ТОО продолжило осуществлять незаконное производство, хранение, переработку и перевозку нефтепродуктов. Агентство по финансовому мониторингу

По информации агентства, принятыми мерами предотвращен незаконный вывоз за пределы страны более 3,5 тыс. тонн мазута, судового топлива и нафты под видом других нефтепродуктов.

По данному факту ведется следствие.

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