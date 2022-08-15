Что нужно знать казахстанцам о транзитных номерах авто

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области напомнили казахстанцам об особенностях транзитных номеров автомобилей, передает Zakon.kz.

Государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) — изделие, являющееся собственностью государства и содержащее индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое механическому транспортному средству и изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта. Данное понятие также распространяется и на номерные знаки «Транзит».

Согласно действующему законодательству, на транспортные средства, доставленные своим ходом с предприятий-изготовителей, авторемонтных заводов, органов государственных доходов и торговых организаций к месту регистрации, а также снятые с учета в связи с изменением места жительства или изменением права собственности, выдаются для разового использования ГРНЗ «Транзит». Пресс-служба ДП ВКО

В ведомстве напомнили, что при выдаче ГРНЗ «Транзит» в документах, подтверждающих право собственности на транспортные средства, делается запись с указанием серии, номера, даты выдачи и срока действия указанных знаков и заверяется печатями организаций, внесших эти записи.

Срок действия ГРНЗ «Транзит» — 10 календарных дней со дня выдачи.

По закону все механические транспортные средства и прицепы должны быть зарегистрированы в органах внутренних дел в течение срока действия регистрационного знака «Транзит» либо не позднее 10 суток с момента приобретения или таможенного декларирования. Пресс-служба ДП ВКО

Как отметили в ведомстве, каких-либо ограничений по времени суток для номеров «Транзит» действующим законодательством не предусмотрено.

Это означает, что эксплуатация транспортного средства с такими номерами допускается в любое время суток и по любым маршрутам. Одно лишь ограничение – срок их действия 10 дней. Пресс-служба ДП ВКО

Также в областном департаменте полиции напомнили, что с введением в Казахстане экстерриториального принципа регистрации транспортных средств выдача номеров «Транзит» все меньше пользуется спросом.