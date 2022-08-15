Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Что нужно знать казахстанцам о транзитных номерах авто

Что нужно знать казахстанцам о транзитных номерах авто Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области напомнили казахстанцам об особенностях транзитных номеров автомобилей, передает Zakon.kz.

Государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) — изделие, являющееся собственностью государства и содержащее индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое механическому транспортному средству и изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта. Данное понятие также распространяется и на номерные знаки «Транзит».

Согласно действующему законодательству, на транспортные средства, доставленные своим ходом с предприятий-изготовителей, авторемонтных заводов, органов государственных доходов и торговых организаций к месту регистрации, а также снятые с учета в связи с изменением места жительства или изменением права собственности, выдаются для разового использования ГРНЗ «Транзит».Пресс-служба ДП ВКО

В ведомстве напомнили, что при выдаче ГРНЗ «Транзит» в документах, подтверждающих право собственности на транспортные средства, делается запись с указанием серии, номера, даты выдачи и срока действия указанных знаков и заверяется печатями организаций, внесших эти записи.

Срок действия ГРНЗ «Транзит» — 10 календарных дней со дня выдачи.

По закону все механические транспортные средства и прицепы должны быть зарегистрированы в органах внутренних дел в течение срока действия регистрационного знака «Транзит» либо не позднее 10 суток с момента приобретения или таможенного декларирования.Пресс-служба ДП ВКО

Как отметили в ведомстве, каких-либо ограничений по времени суток для номеров «Транзит» действующим законодательством не предусмотрено.

Это означает, что эксплуатация транспортного средства с такими номерами допускается в любое время суток и по любым маршрутам. Одно лишь ограничение – срок их действия 10 дней.Пресс-служба ДП ВКО

Также в областном департаменте полиции напомнили, что с введением в Казахстане экстерриториального принципа регистрации транспортных средств выдача номеров «Транзит» все меньше пользуется спросом.

К примеру, если житель из Усть-Каменогорска покупает автомобиль в Алматы, он может поставить его на учет в СпецЦОНе Алматы с номерами своего региона, при этом необходимость в транзитном номере отпадает.Пресс-служба ДП ВКО

Читайте также

Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу

Аферисты в СКО представляются сотрудниками полиции и прокуратуры

Бесхозные лошади прогуливались по оживленной улице Нур-Султана

Динара Халдарова
Интересное Восточно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
Девочка загрузла в Турции
Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею
строительный объект
Какие меры для удержания цен на школьную форму ввели в Казахстане
телефон
Признаки шпионских программ на смартфоне
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
исследование
Заметно снижается число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане
смартфон
Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу
Дерзкое ограбление попало на видео в Нур-Султане
Дерзкое ограбление попало на видео в Нур-Султане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления