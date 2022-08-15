Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Заморозки ожидаются в Казахстане

Заморозки ожидаются в Казахстане Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 августа 2022 года. Ожидается значительное понижение температуры воздуха по республике, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, с приходом которого в ближайшие сутки установится ясная погода без осадков, с постепенным понижением температурного фона к середине недели.

На северо-западе, севере, востоке и в центре республики в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2°С. РГП «Казгидромет»

По информации синоптиков, 17-18 августа погоду северных, центральных и восточных регионов страны будет обуславливать ложбина северного циклона, с которой пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

По республике ожидается понижение температуры воздуха:

  • на западе ночью до +15...+28°С, днем до +30...+40°С;

  • на северо-западе ночью до +3...+12°С, днем до +15...+25°С;

  • на севере ночью до +2...+7 °С, днем до +12...+17°С;

  • в центре ночью до +3...+12°С, днем до +13...+23°С;

  • на востоке ночью до +2...+11 °С, днем до +12...+20°С;

  • на юге, юго-востоке страны в пределах +10...+18°С, в горных районах +3...+8°С.

Читайте также

Более 109 тыс. тенге: назван средний размер пенсии в Казахстане

Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
Девочка загрузла в Турции
Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею
строительный объект
Какие меры для удержания цен на школьную форму ввели в Казахстане
телефон
Признаки шпионских программ на смартфоне
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
исследование
Заметно снижается число заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане
смартфон
Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу
Дерзкое ограбление попало на видео в Нур-Султане
Дерзкое ограбление попало на видео в Нур-Султане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления