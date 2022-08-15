Заморозки ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 августа 2022 года. Ожидается значительное понижение температуры воздуха по республике, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, с приходом которого в ближайшие сутки установится ясная погода без осадков, с постепенным понижением температурного фона к середине недели.

На северо-западе, севере, востоке и в центре республики в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2°С. РГП «Казгидромет»

По информации синоптиков, 17-18 августа погоду северных, центральных и восточных регионов страны будет обуславливать ложбина северного циклона, с которой пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

По республике ожидается понижение температуры воздуха: