Заморозки ожидаются в Казахстане
Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, с приходом которого в ближайшие сутки установится ясная погода без осадков, с постепенным понижением температурного фона к середине недели.
На северо-западе, севере, востоке и в центре республики в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2°С. РГП «Казгидромет»
По информации синоптиков, 17-18 августа погоду северных, центральных и восточных регионов страны будет обуславливать ложбина северного циклона, с которой пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.
По республике ожидается понижение температуры воздуха:
на западе ночью до +15...+28°С, днем до +30...+40°С;
на северо-западе ночью до +3...+12°С, днем до +15...+25°С;
на севере ночью до +2...+7 °С, днем до +12...+17°С;
в центре ночью до +3...+12°С, днем до +13...+23°С;
на востоке ночью до +2...+11 °С, днем до +12...+20°С;
на юге, юго-востоке страны в пределах +10...+18°С, в горных районах +3...+8°С.