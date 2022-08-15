Свыше 1,6 тыс. сайтов рекламировали и продавали наркотики — МВД
Зарегистрировано 76 досудебных дел по незаконной рекламе или пропаганде наркотических средств, 153 уголовных дела по их реализации через интернет. В ходе мониторинга социальных сетей выявлено и заблокировано 1606 веб-сайтов, аккаунтов и других ресурсов, имеющих отношение к распространению наркотических средств и психотропных веществ. Представитель Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов
По его словам, с участием населения и НПО удалено 4160 граффити-рисунков, содержащих ссылки на интернет-ресурсы по продаже наркотиков.
В целом, по данным МВД, за семь месяцев текущего года выявлено 1491 наркопреступление, в том числе 874 факта сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Всего с начала года изъято 4,5 тонны различных наркотических средств. Из них 2,2 тонны марихуаны, более 400 кг гашиша и 87 кг синтетических наркотиков.
Пресечена деятельность трех организованных преступных групп, занимающихся поставкой и реализацией каннабиса и «синтетики» на территории города Нур-Султана, Атырауской и Павлодарской областей.
Зарегистрировано 890 преступлений, связанных с синтетическими наркотиками. В Нур-Султане, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской, Мангистауской и Карагандинской областях ликвидированы 23 нарколаборатории.
Также в ведомстве напомнили, что с июня по октябрь ежегодно в ходе широкомасштабной операции «Қарасора» полицейские выявляют свыше тысячи фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны.
Так, по итогам 2,5 месяцев спецоперации уже выявлено 607 наркопреступлений, в том числе 299 фактов сбыта, 76 – хранения и 167 – культивирования. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 690 кг наркотических средств, в том числе 1 тонна 98 кг марихуаны, 113,3 кг гашиша, 19,3 кг синтетических наркотиков и 278 678 кустов наркосодержащих растений, уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли.
Кроме того, в южных регионах в отдаленных районах культивируются плантации индийской марихуаны, стебли которой достигают 4 метров. Для обслуживания таких посевов преступниками оборудуются схроны, создается система капельного орошения растений. Чтобы не привлекать внимания к таким полям, рабочие с мая по октябрь находятся на месте, им периодически привозят продукты и все необходимое.Данияр Оралов
Он добавил, что для выявления таких фактов с июня по октябрь совместно бойцами спецназа МВД и Национальной гвардии совершаются вертолетные облеты Кызылординской области и смежных с ней регионов.
К организации и проведению ОПМ «Қарасора» также привлекаются силы и средства КНБ, Министерства обороны и АО «Ғарыш сапары» (аэрокосмическое зондирование земли).