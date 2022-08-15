Свыше 1,6 тыс. сайтов рекламировали и продавали наркотики — МВД

Выявлено и заблокировано 1606 сайтов, аккаунтов и других ресурсов, имеющих отношение к распространению наркотических средств в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге представитель Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов, передает корреспондент Zakon.kz.

Зарегистрировано 76 досудебных дел по незаконной рекламе или пропаганде наркотических средств, 153 уголовных дела по их реализации через интернет. В ходе мониторинга социальных сетей выявлено и заблокировано 1606 веб-сайтов, аккаунтов и других ресурсов, имеющих отношение к распространению наркотических средств и психотропных веществ. Представитель Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов

По его словам, с участием населения и НПО удалено 4160 граффити-рисунков, содержащих ссылки на интернет-ресурсы по продаже наркотиков.

В целом, по данным МВД, за семь месяцев текущего года выявлено 1491 наркопреступление, в том числе 874 факта сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Всего с начала года изъято 4,5 тонны различных наркотических средств. Из них 2,2 тонны марихуаны, более 400 кг гашиша и 87 кг синтетических наркотиков.

Пресечена деятельность трех организованных преступных групп, занимающихся поставкой и реализацией каннабиса и «синтетики» на территории города Нур-Султана, Атырауской и Павлодарской областей.

Зарегистрировано 890 преступлений, связанных с синтетическими наркотиками. В Нур-Султане, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской, Мангистауской и Карагандинской областях ликвидированы 23 нарколаборатории.

Также в ведомстве напомнили, что с июня по октябрь ежегодно в ходе широкомасштабной операции «Қарасора» полицейские выявляют свыше тысячи фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны.

Так, по итогам 2,5 месяцев спецоперации уже выявлено 607 наркопреступлений, в том числе 299 фактов сбыта, 76 – хранения и 167 – культивирования. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 690 кг наркотических средств, в том числе 1 тонна 98 кг марихуаны, 113,3 кг гашиша, 19,3 кг синтетических наркотиков и 278 678 кустов наркосодержащих растений, уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли.

Кроме того, в южных регионах в отдаленных районах культивируются плантации индийской марихуаны, стебли которой достигают 4 метров. Для обслуживания таких посевов преступниками оборудуются схроны, создается система капельного орошения растений. Чтобы не привлекать внимания к таким полям, рабочие с мая по октябрь находятся на месте, им периодически привозят продукты и все необходимое. Данияр Оралов

Он добавил, что для выявления таких фактов с июня по октябрь совместно бойцами спецназа МВД и Национальной гвардии совершаются вертолетные облеты Кызылординской области и смежных с ней регионов.

К организации и проведению ОПМ «Қарасора» также привлекаются силы и средства КНБ, Министерства обороны и АО «Ғарыш сапары» (аэрокосмическое зондирование земли).