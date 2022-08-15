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Здание горсуда оцепили в Алматы

угрозы, оцепление, эвакуация Фото: almaty.sud.kz
На почту входящей канцелярии Алматинского городского суда поступили сообщения с угрозами различного характера, передает Zakon.kz.
На данный момент в здании суда проводится проверка поступивших сообщений. Уважаемые граждане, во избежание недопонимания сообщаем вам об отсрочке проведения процессов на более позднее время. Пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын

Здание суда оцеплено, судьи и сотрудники суда эвакуированы.

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Ирина Лукичева
Алматы
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