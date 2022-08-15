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Цены на нефть снизились на старте торгов

фьючерсы, объем, черное золото Фото: pixabay
Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились более чем на 1%. Инвесторы оценили ряд факторов — как со стороны спроса, так и со стороны предложения, передает Zakon.kz.
По состоянию на 12:02 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,12%, до 97,05 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 1,13%, до 91,05 доллара, – говорится в сообщении 1prime.ru.

Негативное влияние на нефтяные котировки оказывает статистика из Китая — объем производства крупных промышленных предприятий в июле вырос на 3,8% в годовом выражении. При этом аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Такая статистика проявляется на фоне коронавирусных ограничений в связи с политикой «нулевой заболеваемости».

Рынки также продолжают оценивать факторы, которые указывают на увеличение предложения черного золота. Инвесторы следят за переговорами между США и Ираном насчет возможного возобновления поставок нефти из Ирана.

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