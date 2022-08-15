Чипирование людей — Илон Маск назвал плюсы
В журнале Chinе Cyberspace Илон Маск рассказал, что вживление чипов в мозг человека может помочь людям с ограниченными возможностями.
По его словам, нейронные чипы Neuralink на данном этапе в индивидуальном порядке помогают людям, получившим серьезные травмы.
В качестве примера он рассказал о попавшем в ДТП на мотоцикле 25-летнем молодом человеке, который теперь не может самостоятельно есть.
Илон Маск объяснил, что в этом случае чип будет запрограммирован на лечение или облегчение черепно-мозговых травм.
Новая технология также может помочь восстановить двигательные функции конечностей людям с травмами позвоночника. Кроме того, ее можно будет использовать для лечения расстройств психики. Чипы также помогут парализованным людям использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами.
С развитием нейрокомпьютерного интерфейса в долгосрочной перспективе эта технология позволит расширить каналы связи между внешним миром и мозгом человека, получить доступ к другим областям мозга и новым нейронным данным. Илон Маск