Чипирование людей — Илон Маск назвал плюсы

Американский миллиардер Илон Маск объяснил, почему необходимо чипировать людей, сообщает Zakon.kz.

В журнале Chinе Cyberspace Илон Маск рассказал, что вживление чипов в мозг человека может помочь людям с ограниченными возможностями.

По его словам, нейронные чипы Neuralink на данном этапе в индивидуальном порядке помогают людям, получившим серьезные травмы.

В качестве примера он рассказал о попавшем в ДТП на мотоцикле 25-летнем молодом человеке, который теперь не может самостоятельно есть.

Илон Маск объяснил, что в этом случае чип будет запрограммирован на лечение или облегчение черепно-мозговых травм.

Новая технология также может помочь восстановить двигательные функции конечностей людям с травмами позвоночника. Кроме того, ее можно будет использовать для лечения расстройств психики. Чипы также помогут парализованным людям использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами.