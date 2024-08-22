Илон Маск намерен чипировать людей по всему миру

Предприниматель Илон Маск хочет чипировать "миллионы людей" уже в ближайшие десять лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 августа он написал на своей странице в Х, комментируя последние успехи своего стартапа Neuralink. Не так давно они вживили нейрочип уже второму пациенту. В итоге он даже смог играть в Counter-Strike 2 силой мысли.

"Если все и дальше будет идти хорошо, то через пару лет Neuralink будет у сотен людей, через пять лет – у десятков тысяч, через 10 лет – у миллионов". Илон Маск

Update about the second Neuralink device in a human.



If all goes well, there will be hundreds of people with Neuralinks within a few years, maybe tens of thousands within 5 years, millions within 10 years, … https://t.co/opy1xj5JgF — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2024

Весной мы сообщали, что 29-летний парализованный Ноланд Арбо, которому вживлен мозговой имплант от Neuralink, смог сыграть с отцом в Mario Kart. А недавно стало известно, что другое детище миллиардера – компания Tesla – ищет людей для необычной работы с зарплатой 48 долларов в час.