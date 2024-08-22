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Илон Маск намерен чипировать людей по всему миру

Илон Маск, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 22:54 Фото: Х/SawyerMerritt
Предприниматель Илон Маск хочет чипировать "миллионы людей" уже в ближайшие десять лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 августа он написал на своей странице в Х, комментируя последние успехи своего стартапа Neuralink. Не так давно они вживили нейрочип уже второму пациенту. В итоге он даже смог играть в Counter-Strike 2 силой мысли.

"Если все и дальше будет идти хорошо, то через пару лет Neuralink будет у сотен людей, через пять лет – у десятков тысяч, через 10 лет – у миллионов".Илон Маск

Весной мы сообщали, что 29-летний парализованный Ноланд Арбо, которому вживлен мозговой имплант от Neuralink, смог сыграть с отцом в Mario Kart. А недавно стало известно, что другое детище миллиардера – компания Tesla – ищет людей для необычной работы с зарплатой 48 долларов в час.

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