13 тыс. литров пива незаконно ввезли из России в Алматы

В Алматы выявлен незаконный ввоз и хранение пива из России в общем объеме 13 484,5 литров, из них 10 830 литров в пластиковых емкостях, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с действующим законодательством Казахстана запрещается оборот алкогольной продукции в пластиковых емкостях и без разрешительных документов. Департамент государственных доходов по городу Алматы

По информации департамента, на проверяемом объекте выявлен подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции, а именно самогонный аппарат и спиртосодержащие жидкости, используемые для изготовления виски и бурбона кустарным способом.

Как отметили в ведомстве, теневой оборот алкогольной продукции не только наносит ущерб государству, но и причиняет существенный вред здоровью населения.

Постановлением правительства РК установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия в размере 1980 тенге за литр (990 тенге за одну емкость объемом 0,5 литра), для коньяка и бренди 2930 тенге за литр (1465 тенге за одну емкость объемом 0,5 литра). Департамент государственных доходов по городу Алматы