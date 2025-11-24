В Алматы изъяли более 180 тыс. литров контрафактного алкоголя и более миллиона пачек сигарет
Так, в результате проведенных мероприятий в Алматы из незаконного оборота изъято:
- более 180,2 тыс. литров алкогольной продукции;
- свыше 1 млн пачек табачных изделий;
- более 10 тыс. тонн нефтепродуктов.
Фото: ДГД Алматы
Основные нарушения, фиксируемые департаментом:
- по алкогольной продукции – деятельность без лицензии и отсутствие сопроводительных накладных на товары;
- по табачной продукции – реализация немаркированных табачных изделий;
- по нефтепродуктам – оборот без сопроводительных накладных на товары.
В ДГД отметили, что работа по выявлению незаконного оборота подакцизных товаров проводится на основе анализа данных, содержащихся в информационных системах органов государственных доходов (ИС ЭСФ, ИС МПТ, ИСНА, Е-лицензирование и др.), а также в рамках совместных мероприятий с правоохранительными органами.
Дополнительным источником информации становятся обращения граждан и общественных организаций города Алматы.
Незаконный оборот подакцизной продукции наносит серьезный ущерб государству и добросовестному бизнесу, а также представляет потенциальную угрозу здоровью населения. Для проверки подлинности подакцизной продукции жители могут воспользоваться мобильными приложениями "e-Sapa" и "NAQTY ONIM".
Жители Алматы могут сообщать о фактах незаконной реализации подакцизной продукции по адресу: Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, или по телефону 8 727 270 07 83.