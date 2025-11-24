#АЭС в Казахстане
События

В Алматы изъяли более 180 тыс. литров контрафактного алкоголя и более миллиона пачек сигарет

изъятие контрафакта, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 11:52 Фото: ДГД Алматы
Департамент государственных доходов Алматы за 10 месяцев 2025 года пресек крупный поток незаконного алкоголя и табака в рамках выявления и пресечения незаконного оборота подакцизной продукции, сообщает Zakon.kz.

Так, в результате проведенных мероприятий в Алматы из незаконного оборота изъято:

  • более 180,2 тыс. литров алкогольной продукции;
  • свыше 1 млн пачек табачных изделий;
  • более 10 тыс. тонн нефтепродуктов.

бутылка с алкогольным напитком в руке, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 11:52

Фото: ДГД Алматы

Основные нарушения, фиксируемые департаментом:

  • по алкогольной продукции – деятельность без лицензии и отсутствие сопроводительных накладных на товары;
  • по табачной продукции – реализация немаркированных табачных изделий;
  • по нефтепродуктам – оборот без сопроводительных накладных на товары.

В ДГД отметили, что работа по выявлению незаконного оборота подакцизных товаров проводится на основе анализа данных, содержащихся в информационных системах органов государственных доходов (ИС ЭСФ, ИС МПТ, ИСНА, Е-лицензирование и др.), а также в рамках совместных мероприятий с правоохранительными органами.

Дополнительным источником информации становятся обращения граждан и общественных организаций города Алматы.

Незаконный оборот подакцизной продукции наносит серьезный ущерб государству и добросовестному бизнесу, а также представляет потенциальную угрозу здоровью населения. Для проверки подлинности подакцизной продукции жители могут воспользоваться мобильными приложениями "e-Sapa" и "NAQTY ONIM".

Жители Алматы могут сообщать о фактах незаконной реализации подакцизной продукции по адресу: Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, или по телефону 8 727 270 07 83.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
