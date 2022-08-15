Казахстанские танцоры стали призерами Открытого чемпионата Германии

В немецком городе Штутгарте прошел турнир по спортивным танцам German Open Championshiр 2022. Серебряную медаль на этих состязаниях завоевали Максим Жиленков и Арина Молочникова, защищавшие честь Казахстана среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские спортсмены выступали в тройке лучших данного турнира по 10 танцам. Танцоры в итоге сумели подняться на вторую ступень пьедестала почета, завоевав серебряную медаль по спортивным танцам, а также поделились впечатлениями о прошедших соревнованиях.

Турнир прошел хорошо. Думаю, что у нас все получится еще лучше. Мы долго готовимся к таким соревнованиям. Спасибо тренеру, родителям. С детства увлекались танцами. Сделаем все возможное для этого вида спорта. Максим Жиленков и Арина Молочникова

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