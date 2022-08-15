Стало известно, кто представит Казахстан на Junior Eurovision

На международном песенном конкурсе Junior Eurovision 2022 Казахстан будет представлять 11-летний Давид Чарлин, сообщает Zakon.kz.

Конкурс пройдет в Ереване 11 декабря 2022 года.

В Актобе состоялся гала-концерт открытого детского конкурса Baqytty Bala 2022. В конкурсе, который длился пять дней, приняли участие талантливые дети в возрасте от 10 до 16 лет из восьми стран мира.

По итогам гала-концерта на международном песенном конкурсе Junior Eurovision 2022 честь и достоинство Казахстана будет защищать 11-летний Давид Чарлин.