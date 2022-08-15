Стало известно, кто представит Казахстан на Junior Eurovision
Фото: KhabarTV
На международном песенном конкурсе Junior Eurovision 2022 Казахстан будет представлять 11-летний Давид Чарлин, сообщает Zakon.kz.
Конкурс пройдет в Ереване 11 декабря 2022 года.
В Актобе состоялся гала-концерт открытого детского конкурса Baqytty Bala 2022. В конкурсе, который длился пять дней, приняли участие талантливые дети в возрасте от 10 до 16 лет из восьми стран мира.
По итогам гала-концерта на международном песенном конкурсе Junior Eurovision 2022 честь и достоинство Казахстана будет защищать 11-летний Давид Чарлин.
Друзья, всем спасибо за поздравления – то, что случилось вчера, больше похоже на сон или сказку, и я еще не до конца осознал произошедшее. Но мне невероятно приятно осознавать, что такое большое количество людей поддержало меня. Я очень признателен жюри конкурса за оказанное высокое доверие, постараюсь сделать все возможное, чтобы не разочаровать всех, кто в меня поверил и посчитал меня достойным того, чтобы принять участие в Junior Eurovision. Впереди много работы, но я этому рад, потому что музыка – это моя жизнь. Давид Чарлин
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ