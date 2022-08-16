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«Евразия» выплатит более 5 млрд тенге за пожар на складе Walmart

«Евразия» выплатит более 5 млрд тенге за пожар на складе Walmart Фото: Пожарная служба Индианаполиса
Страховая компания «Евразия» выплатит 5,36 млрд тенге (11,25 млн долларов) за пожар в распределительном центре Walmart, произошедший 16 марта этого года в американском городке Плейнфилд, штат Индиана.

По предварительным данным, общая сумма ущерба составляет 144 млн долларов, включая повреждение имущества и перерыв в производстве на время восстановления операционной деятельности компании. Walmart перестраховывает свои риски в СК «Евразия» уже три года подряд.

Общая площадь пожара составила 112 тыс. кв. м – эквивалент площади двадцати футбольных полей. Здание распределительного центра фактически полностью уничтожено, как и весь находившийся внутри товар: одежда, продукты питания и электроника, а также десятки укомплектованных фур, стоявших на парковке центра и готовых к отправке грузов.

Walmart – одна из крупнейших выплат, которую предстоит осуществить в этом году в рамках международного направления перестраховочной деятельности. «Евразия» готова брать на себя такие риски и отвечать по всем обязательствам быстро и в полном объеме. Несмотря на ряд крупных выплат, международное перестрахование продолжает приносить компании значительную часть прибыли. Только за первые полгода мы собрали около 40 млрд тенге премий от нерезидентов, что составляет почти 90% от всего входящего перестрахования в Казахстане.Исполнительный директор, член правления СК «Евразия» Нурмухамед Тульбаев

Пожар в распределительном центре Walmart стал одной из крупнейших в истории штата Индиана техногенных катастроф. В борьбе с огнем было задействовано 30 пожарных расчетов, 350 сотрудников пожарного управления Плейнфилда и близлежащих округов штата. Пожарники эвакуировали свыше тысячи работников, находившихся в здании во время возгорания. Жертв со стороны гражданского населения удалось избежать.

Очевидцы наблюдали столб дыма в радиусе 150 км от очага возгорания. Более того, черное облако было зафиксировано даже на климатических спутниковых снимках.

Страховая выплата будет перечислена СК «Евразия» в Walmart в самые кратчайшие сроки, после предоставления полного пакета документов о размере ущерба. В свою очередь Walmart не планирует возобновлять работу центра из-за практически полного разрушения здания. На работу в другие отделения Walmart перевела половину сотрудников из 2 тыс. человек, ранее работавших в уничтоженном огнем распределительном центре.

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