Проблемы бизнесменов обсудили в ЗКО

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева об усилении механизмов защиты бизнеса в палате предпринимателей ЗКО на регулярной основе проводятся мероприятия, нацеленные на обсуждение проблемных вопросов бизнеса и путей их разрешения.

Традиционным стал прием предпринимателей акимом ЗКО Гали Искалиевым, организуемый региональной палатой предпринимателей на своей площадке. На днях прошла очередная встреча главы региона с субъектами бизнеса, ее особенностью является то, что предварительно предпринимателей ознакомили с состоянием законности в сфере защиты прав предпринимателей.

Первый заместитель прокурора области Александр Цуранков проинформировал о реализации дорожной карты по межведомственному взаимодействию в создании благоприятного бизнес-климата в регионе, озвучив при этом факты незаконного вовлечения субъектов бизнеса в орбиту уголовного преследования. В выступлении представителя надзорного органа содержалась также информация, касающаяся мер прокурорского реагирования в отношении государственных органов, допустивших эти нарушения.

В завершение своего выступления Александр Цуранков напомнил предпринимателям о том, что при городской и районной прокуратурах в режиме 24/7 функционируют мобильные группы по защите бизнеса.

Важную информацию для предпринимателей донес другой сотрудник органов прокуратуры. Прокурор Акжаикского района Адилет Токтамысов разъяснил, что с сентября прошлого года в Закон РК «О прокуратуре» внесли поправки, согласно которым прокуроров наделили полномочиями рассматривать обращения предпринимателей по фактам вмешательства со стороны госорганов.

Раньше такие обращения перенаправлялись в уполномоченные органы, теперь мы оперативно реагируем на жалобы субъектов предпринимательства, вправе проводить проверки, запрашивать необходимую информацию, вызывать лиц для получения объяснений. Адилет Токтамысов

После выступления спикеров аким области выслушал субъектов бизнеса (более 15 человек):

часть вопросов касалась социальных проблем: обеспечения региона дизельным топливом, приостановления строительства сельской школы по причине удорожания строительных материалов и т. д.;

другая часть обращений была вызвана, по мнению предпринимателей, противоправными действиями сотрудников государственных органов;

третья часть обратившихся к акиму области через региональную палату предпринимателей озвучила просьбы и предложения, реализация которых поспособствует развитию бизнеса в регионе.

Фото: УВП ЗКО

Фото: УВП ЗКО

Фото: УВП ЗКО

По каждому обращению предпринимателей аким области дал разъяснение. Если проблема требует детального изучения (с комментарием от компетентных органов либо уполномоченных госорганов), то вопрос будет взят главой региона на контроль.

Фото: УВП ЗКО