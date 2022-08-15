Сколько иностранных туристов посетили Казахстан
Фото: Zakon.kz
Согласно данным информационной системы eQonaq, с начала года на территории Казахстана побывали 195 149 иностранных туристов, сообщает Zakon.kz.
Самые популярные у иностранцев регионы в Казахстане – это:
Алматы – 73 012;
Нур-Султан – 44 859;
Кызылординская область – 9735;
Мангистауская область – 9384 чел.
Из них 67% составляют туристы из России, 16% – из Узбекистана, 6% – из Турции, 4% – из Китая и 7% – из других государств.
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