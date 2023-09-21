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Сколько иностранцев посетили Казахстан за лето

Сколько иностранцев посетили Казахстан за лето Фото: Zakon.kz
По данным информационной системы eQonaq, за три летних месяца в стране побывали 448 тысяч иностранных туристов, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма, из них 64,6% – это мужчины. А большинство иностранных гостей – люди в возрасте от 30 до 44 лет.

Как отметили в ведомстве, Алматы лидирует среди регионов по количеству иностранных гостей.

"В южной столице побывали более 139 тысяч туристов. На втором месте – Астана. В летний сезон в столице остановились 68 тысяч иностранных гостей. Тройку лидеров замыкает Алматинская область. Здесь побывали около 34 тысяч иностранцев", – говорится в сообщении.

По данным министерства, запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. Так, за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тысяч иностранцев, в Атыраускую – свыше 25 тысяч иностранных туристов.

"В Акмолинскую область прибыли около 21 тысячи иностранных туристов, в Жамбылскую, Актюбинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области – более 14 тысяч. В целом, число иностранных гостей, прибывших в Казахстан с начала года, увеличилось в 1,8 раза. Ожидается, что до конца 2023 года страну посетят 1,4 млн туристов из других стран", – рассказала официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.

Ранее редакция Zakon.kz сделала подборку лучших мест, которые обязательно стоит посетить, если вы приехали в Казахстан.

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Анастасия Стативкина
Министерство туризма и спорта РК Казахстан
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