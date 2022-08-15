Токаев освободил от должности Бахыта Султанова
Указом главы государства Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК, – говорится в сообщении на сайте Акорды.
Бахыт Султанов родился 29 ноября 1971 года в Алма-Ате.
Трудовой стаж:
ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов Республики Казахстан (1994);
начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора бюджетного департамента, директор департамента по государственным закупкам, заместитель директора департамента казначейства, заместитель директора бюджетного департамента, директор департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (1995-2002);
директор департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2002 – 06.2003);
вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (06.2003 – 02.2006);
председатель Агентства по статистике Республики Казахстан (02.2006 – 01.2007);
вице-министр финансов Республики Казахстан (01.2007 – 10.08.2007);
министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.08.2007 – 12.03.2010);
помощник президента Республики Казахстан (13.03.2010 – 01.2012);
заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (01.2012 – 11.2013);
заместитель премьер-министра Республики Казахстан – министр финансов Республики Казахстан (06.11.2013 – 06.08.2014); переназначен с 04.04.2014;
министр финансов Республики Казахстан с 06.08.2014; переназначен с 30.04.2015, переназначен с 13.09.2016 – 09.2018;
аким города Астаны (11.09.2018 – 06.2019);
министр торговли и интеграции Республики Казахстан (06.2019, 18.01.2021 – 11.01.2022);
заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан (с 11.01.2022).