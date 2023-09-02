Серика Жумангарина освободили от должности министра торговли

Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра Казахстана. Он освобожден от должности министра торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

"Указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении.

Серик Жумангарин в 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт.

В 1997 году – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Экономика".

В 2013 году получил степень магистра делового администрирования в Международной академии бизнеса.

Владеет казахским, русским, английским языками.

Карьера

С 1993 по 2004 занимался предпринимательской деятельностью.

С 2005 по 2006 год – заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования Актобе; начальник отдела предпринимательства Актобе.

С 2006 по 2007 год – заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

С 2007 по 2008 год – начальник Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

С 2008 по 2010 год – заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор Департамента развития торговли; заместитель председателя Правления АО "Казахстанское контрактное агентство".

С 2010 по 2011 год – заместитель, первый заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NadLoc".

С 2012 по 2013 год – директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 год – вице-министр регионального развития Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 год – председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 год – вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 год – член Коллегии Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.

С 2020 по 2022 год – председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

С 15 августа 2022 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Со 2 сентября 2022 года являлся заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан.

Также сегодня, 2 сентября 2023 года, указами главы Казахстана Ержан Саденов возглавил МВД, а Марата Ахметжанова освободили от должности министра внутренних дел.