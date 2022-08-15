Казахстанские фанаты признали гол Еркебулана Тунгышбаева лучшим в июле

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела голосование среди болельщиков для определения лучшего гола июля нынешнего сезона. На выбор любителей футбола было предложено 10 голов, забитых в рамках чемпионата и Кубка Казахстана в прошедшем месяце, сообщает Zakon.kz.

По итогам данного опроса лучшим голом июля был признан результативный удар футболиста «Аксу» Еркебулана Тунгышбаева в ворота голкипера «Шахтера» Игоря Шацкого. За павлодарского игрока свои голоса отдали 33,14% фанатов.

Второе место в опросе занял гол Бауыржана Байтана, забитый в составе «Тараза» в ворота костанайского «Тобола» (23,29%).

В тройку лучших вошел гол футболиста «Махтаарала» Галымжана Кенжебека в ворота «Актобе» (12,52%).

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