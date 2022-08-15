Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские фанаты признали гол Еркебулана Тунгышбаева лучшим в июле

Футбол Лучший гол июля Фото: Vk/etungyshbaev
Профессиональная футбольная лига Казахстана провела голосование среди болельщиков для определения лучшего гола июля нынешнего сезона. На выбор любителей футбола было предложено 10 голов, забитых в рамках чемпионата и Кубка Казахстана в прошедшем месяце, сообщает Zakon.kz.

По итогам данного опроса лучшим голом июля был признан результативный удар футболиста «Аксу» Еркебулана Тунгышбаева в ворота голкипера «Шахтера» Игоря Шацкого. За павлодарского игрока свои голоса отдали 33,14% фанатов.

Второе место в опросе занял гол Бауыржана Байтана, забитый в составе «Тараза» в ворота костанайского «Тобола» (23,29%).

В тройку лучших вошел гол футболиста «Махтаарала» Галымжана Кенжебека в ворота «Актобе» (12,52%).

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Велотрек модернизировали в Алматы с привлечением спонсорских средств

Казахстанцы завоевали две золотые медали на международном турнире по брейк-дансу

56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
курс иностранных валют в обменных пунктах
Курсы валют на 15 августа в обменных пунктах Казахстана
Девочка загрузла в Турции
Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею
телефон
Признаки шпионских программ на смартфоне
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
Алматы, находка, ученый
Где в Алматы можно найти древние монеты и археологические ценности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления