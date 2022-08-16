Полицейские Карагандинской области озвучили тревожную статистику

С начала года на дорогах Карагандинской области погибли 99 человек, 258 – получили травмы. Самое трагичное – в ДТП получают увечья и погибают дети. Об обстановке на дорогах в регионе на совещании доложил начальник департамента полиции области Ерлан Файзуллин.

Совещание прошло под председательством областного акима Жениса Касымбека.

Карагандинская область – транзитный регион, через который проходит значительный транспортный поток. Протяженность автомобильных дорог – более 9 тыс. км. По итогам семи месяцев по области возросло количество ДТП на 8,2%, погибших – на 57%, травмированных – на 16,7%. Чаще всего виновниками являются водители легкового транспорта – 176 случаев, в 11 случаях – водители автобусов, в трех – водители грузового транспорта. Увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних – с 29 до 43%. Начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин

Основными причинами аварий остается несоблюдение ПДД, отсутствие у водителей транспортной дисциплины и взаимоуважения.

На дорогах республиканского значения было зафиксировано 54 ДТП, где погибли 42 и пострадали 86 человек. Наибольшее число приходится на дороги Караганда – Балхаш и Балхаш – Сарышаган.

Увеличившееся число аварий на трассе Алматы – Екатеринбург связано с загруженностью в летний период, ограничением скоростного режима и объездными дорогами.

До сих пор не решена проблема безнадзорного выпаса скота вблизи дорог. Не хватает сеточного ограждения, специализированных загонов и маркировки животных светоотражающими элементами. В населенных пунктах больше всего аварий происходит с участием пешеходов.

Мы теряем людей в мирное время. Идет нагрузка на здравоохранение. Для снижения ДТП с участием пешеходов в Караганде и Темиртау нужно продолжить работу по переносу заездных карманов автобусных остановок с нерегулируемых пешеходных переходов на регулируемые светофорами перекрестки. Ерлан Файзуллин

Также для дорожной безопасности принимается несколько действенных мер. На аварийно-опасных участках дополнительно выставлено 10 автопатрулей. Каждый день с водителями проводится разъяснительная работа.

В рамках программы «Безопасный город» установлено 110 аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений ПДД. С их помощью зарегистрировано и направлено 89 850 предписаний.

Функционируют 11 мобильных аппаратно-программных комплексов, которые выявили почти 18 тыс. нарушений.

Остаются вопросы по ремонту дорог и недостаточному искусственному освещению. Есть претензии и к техническому состоянию транспортных средств.

Аким Карагандинской области отметил слабую работу инспекции транспортного контроля. Он дал поручение всем ответственным ведомствам принять меры по снижению количества ДТП, установить необходимые технические средства для регулирования дорожного движения, ускорить ремонт дорог.