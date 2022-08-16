Землетрясение произошло в Алматинской области – ДЧС обратился к жителям

В ведомстве уточнили, что:

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома, так как толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи;

не прикасайтесь к проводам;