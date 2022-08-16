Землетрясение произошло в Алматинской области – ДЧС обратился к жителям
Сетью сейсмических станций «СОМЭ» МЧС РК 16 августа в 00:24 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на юго-восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района Алматинской области (в 20 км от села Актоган), – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что:
энергетический класс землетрясения – 8;
магнитуда MPV – 3,5;
координаты эпицентра – 43.75° с.ш. 78.26° в.д.;
глубина – 15 км.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, «Казселезащита», прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.Пресс-служба ДЧС Алматинской области
ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:
покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
не входите в дома, так как толчки могут повториться;
не пользуйтесь лифтами;
не зажигайте спички, свечи;
не прикасайтесь к проводам;
окажите первую помощь пострадавшим.