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Землетрясение произошло в Алматинской области – ДЧС обратился к жителям

Землетрясение произошло в Алматинской области Фото: unsplash
На территории Енбекшиказахского района Алматинской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщили в областном ДЧС, передает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций «СОМЭ» МЧС РК 16 августа в 00:24 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на юго-восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района Алматинской области (в 20 км от села Актоган), – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что:

  • энергетический класс землетрясения – 8;

  • магнитуда MPV – 3,5;

  • координаты эпицентра – 43.75° с.ш. 78.26° в.д.;

  • глубина – 15 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, «Казселезащита», прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действий при землетрясении:

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

  • если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

  • не входите в дома, так как толчки могут повториться;

  • не пользуйтесь лифтами;

  • не зажигайте спички, свечи;

  • не прикасайтесь к проводам;

  • окажите первую помощь пострадавшим.

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Динара Халдарова
Алматинская область Енбекшиказахский район
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