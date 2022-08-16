Дефицит электроэнергии в Мангистауской области прокомментировали в KEGOC
Фото: pixabay
В Мангистауской области из-за ремонта энергоблока ограничено электропотребление промышленных предприятий, сообщает Zakon.kz.
16 августа в 05:56 на тепловой электростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром» отключен для проведения аварийного ремонта энергоблок №1, в результате в Мангистауском энергоузле образовался дефицит электроэнергии и мощности. Пресс-служба АО «KEGOC»
Как отметили в компании, на время ремонта энергоблока в электрических сетях Мангистауской региональной электросетевой компании будет ограничено электропотребление промышленных предприятий – потребителей электростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром», энергоснабжение населения должно обеспечиваться приоритетно, в полном объеме.
Электрические сети АО «KEGOC» работают штатно, аварийные отключения отсутствуют.
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