Дефицит электроэнергии в Мангистауской области прокомментировали в KEGOC

В Мангистауской области из-за ремонта энергоблока ограничено электропотребление промышленных предприятий, сообщает Zakon.kz.

16 августа в 05:56 на тепловой электростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром» отключен для проведения аварийного ремонта энергоблок №1, в результате в Мангистауском энергоузле образовался дефицит электроэнергии и мощности. Пресс-служба АО «KEGOC»

Как отметили в компании, на время ремонта энергоблока в электрических сетях Мангистауской региональной электросетевой компании будет ограничено электропотребление промышленных предприятий – потребителей электростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром», энергоснабжение населения должно обеспечиваться приоритетно, в полном объеме.