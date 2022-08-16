«Астана» выставила трех своих главных звезд на «Вуэльту-2022»
За несколько дней до старта испанской многодневки Astana Qazaqstan Team объявила свой состав, в который вошли восемь гонщиков, сообщает пресс-служба казахстанской команды.
1. Алексей Луценко (Казахстан).
2. Вадим Пронский (Казахстан).
3. Евгений Федоров (Казахстан).
4. Винченцо Нибали (Италия).
5. Самуэле Баттистелла (Италия).
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия).
7. Харольд Техада (Колумбия).
8. Давид Де Ла Круз (Испания).
Из перечисленного списка двое спортсменов уже стояли на подиуме «Вуэльты». Винченцо Нибали в 2010 году надел красную майку чемпиона. Это была его первая победа на Гранд-туре в карьере.
Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Он трижды был седьмым в генеральной классификации (2016, 2020 и 2021 годы). А в 2016 году Давид выиграл этап «Вуэльты».
Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Открытый чемпионат Испании на шоссе завершится 11 сентября в Мадриде.
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