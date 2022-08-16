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«Астана» выставила трех своих главных звезд на «Вуэльту-2022»

Велоспорт Состав Вуэльта Фото: astana-qazaqstan.com
19 августа в Утрехте (Голландия) стартует одна из престижных многодневок мирового велоспорта — испанская «Вуэльта». В числе команд – участниц соревнований Astana Qazaqstan Team, которую возглавили три капитана: Мигель Анхель Лопес, Алексей Луценко и Винченцо Нибали, сообщает Zakon.kz.

За несколько дней до старта испанской многодневки Astana Qazaqstan Team объявила свой состав, в который вошли восемь гонщиков, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

1. Алексей Луценко (Казахстан).

2. Вадим Пронский (Казахстан).

3. Евгений Федоров (Казахстан).

4. Винченцо Нибали (Италия).

5. Самуэле Баттистелла (Италия).

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия).

7. Харольд Техада (Колумбия).

8. Давид Де Ла Круз (Испания).

Из перечисленного списка двое спортсменов уже стояли на подиуме «Вуэльты». Винченцо Нибали в 2010 году надел красную майку чемпиона. Это была его первая победа на Гранд-туре в карьере.

Велоспорт Вуэльта Состав

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Мигель Анхель Лопес – победитель трех этапов испанского Гранд-тура и бронзовый призер «Вуэльты» 2018 года. Рекордсмен по участию в испанском Туре – Давид де ла Крус, который поедет нынешний Гранд-тур в девятый раз в карьере.

Он трижды был седьмым в генеральной классификации (2016, 2020 и 2021 годы). А в 2016 году Давид выиграл этап «Вуэльты».

Велоспорт Вуэльта Состав

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Алексей Луценко, который месяц назад финишировал в cоставе Топ-10 на «Тур де Франс», поедет второй Гранд-тур сезона и третью в карьере «Вуэльту». В его активе также один выигранный этап на испанских дорогах (2017 год).

Открытый чемпионат Испании на шоссе завершится 11 сентября в Мадриде.

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