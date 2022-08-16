«Астана» выставила трех своих главных звезд на «Вуэльту-2022»

За несколько дней до старта испанской многодневки Astana Qazaqstan Team объявила свой состав, в который вошли восемь гонщиков, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Из перечисленного списка двое спортсменов уже стояли на подиуме «Вуэльты». Винченцо Нибали в 2010 году надел красную майку чемпиона. Это была его первая победа на Гранд-туре в карьере.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Мигель Анхель Лопес – победитель трех этапов испанского Гранд-тура и бронзовый призер «Вуэльты» 2018 года. Рекордсмен по участию в испанском Туре – Давид де ла Крус, который поедет нынешний Гранд-тур в девятый раз в карьере.

Он трижды был седьмым в генеральной классификации (2016, 2020 и 2021 годы). А в 2016 году Давид выиграл этап «Вуэльты».

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Алексей Луценко, который месяц назад финишировал в cоставе Топ-10 на «Тур де Франс», поедет второй Гранд-тур сезона и третью в карьере «Вуэльту». В его активе также один выигранный этап на испанских дорогах (2017 год).

Открытый чемпионат Испании на шоссе завершится 11 сентября в Мадриде.

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