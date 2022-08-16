До 15% выросла годовая инфляция в Казахстане

Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании правительства сообщил о сохраняющемся высоком инфляционном давлении в экономике, передает корреспондент Zakon.kz.

В июле темпы роста месячной инфляции в Казахстане замедлились до 1,1 с 1,6% месяцем ранее, хотя все еще оставались на высокими. В среднем в июле за последние пять лет месячная инфляция составляла 0,3%. Замедление роста цен произошло под влиянием сезонного удешевления плодовоовощной продукции. Более существенному замедлению роста потребительских цен препятствуют сохраняемый спрос в экономике на фоне реализуемой стимулирующей фискальной политики, давления во внешнем и внутреннем секторах экономики в условиях продолжающейся геополитической напряженности и сопутствующих дисбалансов на рынках. На этом фоне годовая инфляция за июль выросла с 14,5 до 15%. Заместитель председателя Нацбанка РК Акылжан Баймагамбетов

При этом, по его словам, более половины вклада в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания.

Так, продовольственная инфляция ускорилась с 19,2 до 19,7%, непродовольственная – с 13,2 до 14,2%. Инфляция платных услуг, несмотря на относительно высокий показатель месячного роста, осталась неизменной, 9,2%, ввиду эффекта высокой базы 2021 года. Таким образом, инфляционное давление в экономике по-прежнему большое. С учетом ускорения инфляции и инфляционных ожиданий, их устойчивости, фискального стимулирования спроса и внешнего проинфляционного фона 25 июля этого года Нацбанк РК повысил базовую ставку с 14 до 14,5%. Это будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение ближайшего года. Акылжан Баймагамбетов

Со своей стороны, премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил ответственным госорганам активней использовать существующие инструменты по сдерживанию инфляции.

По итогам июля годовая инфляция в стране составила 15%. Например, на прошлой неделе я поручил антимонопольному агентству проверить деятельность компании, которая может быть связана с завышением цены и дефицитом сахара. Эта проблема давно уже назревала. Поэтому такие ситуации должны выявляться и предотвращаться ответственными госорганами на ранней стадии. Необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются, и госорганами, и акиматами должны эффективно использоваться. Алихан Смаилов

Глава правительства обратил внимание на необходимость активизации работы комиссии по расследованию посреднических схем, усиления контроля в регионах за ценовой надбавкой в размере 15% на социально значимые продовольственные товары и своевременность заключения контрактов акиматами на форвардный закуп сельхозпродукции.