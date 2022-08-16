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Причины ослабления тенге объяснили в Нацбанке РК

Казахстан курс волатильность причины пояснения Нацбанк РК Фото: Zakon.kz
На заседании правительства заместитель председателя Нацбанка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал, что глобальное укрепление доллара оказывает давление на тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
За июль 2022 года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 1,5%, до 477,07 тенге за доллар США. Давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, оказывало активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и глобальное укрепление курса доллара США. На фоне опасений по поводу перспектив мировой экономики нефтяные котировки падали ниже 100 долларов США за баррель.Акылжан Баймагамбетов

Он уточнил, что из внутренних факторов период отпусков и выплат дивидендов способствовали сезонному повышению спроса на иностранную валюту в летние месяцы. При этом, по его словам, поддержку тенге в январе – июле этого года оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и валютные интервенции Нацбанка РК.

Опасения касательно активного повышения ставок ведущими центробанками мира и перспектив мировой экономики являются факторами волатильности валют развивающихся стран, в том числе тенге.Акылжан Баймагамбетов

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