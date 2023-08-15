Укрепление тенге в июле объяснили в Нацбанке

Укрепление тенге летом было связано с ростом нефтяных котировок. Об этом на заседании правительства заявил заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин на заседании правительства, курс тенге на конец июля 2023 года укрепился до 445,89 тенге за доллар, или на 3,6% за январь-июль.

"Укрепление тенге в июле на 1,4% было связано с ростом нефтяных котировок, притоком средств нерезидентов в государственные ценные бумаги. Только в июле новые притоки в госдолг РК составили порядка 100 млрд тенге". Виталий Тутушкин

По словам представителя Нацбанка, поддержку тенге также оказывали продажи валюты из Национального фонда в рамках обеспечения трансферта в республиканский бюджет. Они составили в июле 591 млн долларов. Объем продаж квазигосударственных компаний после снижения обязательной доли продаж с 1 июля с 50% до 30% составил в июле 195 млн долларов.

Между тем на торгах 14 августа курс доллара резко вырос.