Продление учебного года поддержали в правительстве РК

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов уверен, что продление учебного года положительно скажется на учебном процессе – это снизит нагрузку как на учеников, так и на учителей. Такое мнение он высказал на заседании правительства РК, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании премьер-министр РК Алихан Смаилов поинтересовался у главы Минпросвещения, какой ожидается эффект от предложения по продлению учебного года в Казахстане.

В ответ на это Асхат Аймагамбетов пояснил, что за последнее время ведомством приняты два важных решения, которые связаны между собой.

С одной стороны, это снизит нагрузку на учеников, с другой – учебный процесс окончится 31-го мая. 1,5 млн детей не могли перейти на пятидневную учебную неделю. Сейчас у нас появится 36 дней дополнительно каникул, и дети смогут использовать их по своему усмотрению. Был риск, что более 100 школ будут работать трехсменно, но с введением данных нововведений они будут работать в две смены. Асхат Аймагамбетов

Таким образом, по его словам, высвободятся кабинеты и дети, которые должны были учиться во вторую смену, теперь будут обучаться в первую.

Это тоже очень важно для родителей. Асхат Аймагамбетов

Вместе с тем высвободившееся время могут использовать по своему усмотрению и учителя.

Вот эти 150 тыс. педагогов могут также использовать эти высвободившиеся дни по своему желанию и в целом у более 3 млн детей высвободились дни. У 1,5 млн детей появится 36 дополнительных выходных. Эти же дни появятся и у педагогов. Обучение в первую смену удобно и для детей, и для педагогов. Это скажется на качестве образования. Мы всесторонне это рассмотрели, обсудили. Асхат Аймагамбетов

Выслушав министра, глава Кабмина отметил, что в правительстве поддерживают эти нововведения.