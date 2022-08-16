Казахстан вошел в Топ-50 криминальных государств

Казахстан занял 47-е место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности за первое полугодие 2022 года. Чем выше место, тем хуже обстоят дела с преступностью в стране. Таков рейтинг, составленный Numbeo, передает Zakon.kz.

Рейтинг стран по уровню преступности составляется два раза в год. Используются данные за последние 36 месяцев. Уровень преступности в стране рассчитывается на основе оценки индекса преступности, при этом индекс:

от 0 до 19,99 — очень низкий уровень преступности,

от 20 до 39,99 — низкий,

от 40 до 59,99 — умеренный,

от 60 до 79,99 — высокий,

от 80 и выше — очень высокий.

Печальное «лидерство» в первом полугодии 2022 года принадлежало Венесуэле и Папуа — Новой Гвинее с индексами 83,16 и 80,26, которые относятся к очень высокому уровню преступности. Следом идут Афганистан (3-е место с индексом 78,19), ЮАР (4-е место с индексом 75,37) и Гондурас (5-е место с индексом 74,66), пишет ranking.kz.

Индекс Казахстана составил 53,04, что означает умеренный уровень преступности. Чуть лучше, чем в Казахстане, обстоят дела с уровнем преступности в Уругвае, который занял 48-е место с индексом 52,13, а хуже — в Алжире, которому досталось 46-е место с индексом 53,25.

В таких странах ЕАЭС, как Беларусь и Кыргызстан, также был отмечен умеренный уровень преступности, однако дела в них обстоят чуть хуже, чем в РК. Беларусь заняла 32-е место с индексом 57,18, а Кыргызстан оказался на 36-м месте с индексом 55,88. При этом в России и Армении, которые также являются членами ЕАЭС, отмечен низкий уровень преступности.

Так, Россия заняла 94-е место с индексом 39,32, а Армения — 136-е место с индексом 27,75. В соседнем Узбекистане также отмечен низкий уровень преступности: 104-е место с индексом 33,68.

Самый низкий уровень преступности — у Катара (142-е место с индексом 14,15), ОАЭ (141-е место с индексом 14,87) и Тайваня (140-е место с индексом 16,15). Также в рейтинг с очень низким уровнем преступности вошли остров Мэн (139-е место с индексом 18,28) и Оман (138-е место с индексом 19,72).

О чем говорит статистика в Казахстане

Между тем в первом полугодии 2022 года в Казахстане зарегистрировали 87,1 тыс. уголовных правонарушений — на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, при этом за пять лет их количество сократилось почти в два раза. Из них 75,1 тыс. правонарушений (плюс 2,7% за год) относились к преступлениям, а оставшиеся 12 тыс. правонарушений (минус 7,7% за год) — к уголовным проступкам.

Из общего числа преступлений за январь – июнь текущего года 1,4 тыс. составили особо тяжкие, их число за год выросло на 10,9%. Количество тяжких преступлений достигло 24 тыс. — сразу на 14,5% больше, чем годом ранее. Больше всего преступлений относилось к средней степени тяжести: 36,4 тыс. — на 5,1% меньше, чем за январь – июнь 2021 года. Количество преступлений небольшой степени тяжести выросло за год на 5,9%, до 13,2 тыс.