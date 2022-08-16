Финансовый бонус: названы пять удачных для стрижек дат в сентябре

Эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова перечислила даты в сентябре, которые отлично подойдут для похода к парикмахеру, передает Zakon.kz.

В интервью интернет-изданию «Пятый канал» специалист отметила, что в первый осенний месяц значатся пять особых дней – 6, 13, 15, 25 и 27 сентября , когда процедуры для волос принесут не только эстетическое удовольствие, но и финансовый бонус.

При правильном выборе даты есть возможность привлечь удачу или усилить финансовый поток, при неверном – потерять красоту волос и притянуть череду неудач в жизнь.

При выборе дат для обновления прически или кардинальной смены имиджа в сентябре Елена Егорова использует комбинированный метод:

чтобы узнать, как стрижка повлияет на состояние волос, эксперт обращается к лунному календарю;

чтобы определить положительный или отрицательный аспект энергий, она прибегает к древнекитайской системе Цзы Пин БаЦзы.

Наиболее благоприятные для стрижек даты

Положительное влияние на волосы и связанные с ними бьюти-процедуры в сентябре окажут четыре даты.

13, 15, 25 сентября — именно эти даты будут способствовать тому, что результат работы мастера вас удовлетворит и прическа очень понравится. Кроме того, стрижка сохранит надолго свою форму и будет не одну неделю вас радовать.

Также очень подходящий день для записи в салон красоты 27 сентября.

Если вы подстрижетесь в этот день, то попадете в благоприятный период для быстрого роста волос. Если вы хотите ускорить их рост, то это самое лучшее время месяца, чтобы подравнять кончики. Елена Егорова

Неблагоприятные для стрижки дни

Эксперт назвала семь дней в сентябре, в которые лучше отказаться от похода к салон. Причина – результат едва ли порадует, а энергии могут, наоборот, оказать негативное воздействие.

Точно не стоит записываться к парикмахеру и делать новую прическу:

3, 16, 28 сентября – это дни закрытия, когда энергия будет работать против вас;

11, 23 сентября – это дни разрушения, которые могут также отрицательно повлиять на вас в целом и на ваше здоровье в частности;

12, 24 сентября – это дни опасности (чтобы не навлекать на себя неприятности, лучше выбрать другой день для преображения).

Дата денежной стрижки

6 сентября – дата, которая идеально подходит не только для обновления образа, но и для привлечения денежного потока.