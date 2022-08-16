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Финансовый бонус: названы пять удачных для стрижек дат в сентябре

Лунный календарь: названы удачные для стрижек даты в сентябре Фото: unsplash
Эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова перечислила даты в сентябре, которые отлично подойдут для похода к парикмахеру, передает Zakon.kz.

В интервью интернет-изданию «Пятый канал» специалист отметила, что в первый осенний месяц значатся пять особых дней – 6, 13, 15, 25 и 27 сентября, когда процедуры для волос принесут не только эстетическое удовольствие, но и финансовый бонус.

При правильном выборе даты есть возможность привлечь удачу или усилить финансовый поток, при неверном – потерять красоту волос и притянуть череду неудач в жизнь.

При выборе дат для обновления прически или кардинальной смены имиджа в сентябре Елена Егорова использует комбинированный метод:

  • чтобы узнать, как стрижка повлияет на состояние волос, эксперт обращается к лунному календарю;

  • чтобы определить положительный или отрицательный аспект энергий, она прибегает к древнекитайской системе Цзы Пин БаЦзы.

Наиболее благоприятные для стрижек даты

Положительное влияние на волосы и связанные с ними бьюти-процедуры в сентябре окажут четыре даты.

13, 15, 25 сентября — именно эти даты будут способствовать тому, что результат работы мастера вас удовлетворит и прическа очень понравится. Кроме того, стрижка сохранит надолго свою форму и будет не одну неделю вас радовать.

Также очень подходящий день для записи в салон красоты 27 сентября.

Если вы подстрижетесь в этот день, то попадете в благоприятный период для быстрого роста волос. Если вы хотите ускорить их рост, то это самое лучшее время месяца, чтобы подравнять кончики.Елена Егорова

Неблагоприятные для стрижки дни

Эксперт назвала семь дней в сентябре, в которые лучше отказаться от похода к салон. Причина – результат едва ли порадует, а энергии могут, наоборот, оказать негативное воздействие.

Точно не стоит записываться к парикмахеру и делать новую прическу:

  • 3, 16, 28 сентября – это дни закрытия, когда энергия будет работать против вас;

  • 11, 23 сентября – это дни разрушения, которые могут также отрицательно повлиять на вас в целом и на ваше здоровье в частности;

  • 12, 24 сентября – это дни опасности (чтобы не навлекать на себя неприятности, лучше выбрать другой день для преображения).

Дата денежной стрижки

6 сентября – дата, которая идеально подходит не только для обновления образа, но и для привлечения денежного потока.

Подстричься в этот день очень рекомендовано для того, чтобы ускорить и активизировать свою финансовую энергию. После стрижки в эту дату вы можете получить финансовый прирост, заключить выгодный контракт, выйти на хорошую сделку или же получить финансовую прибыль.Елена Егорова

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