Какие нарушения выявлены в казахстанских школах

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал о нарушениях, выявленных в казахстанских школах, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения, на сегодняшний день все школы на 100% оснащены системами видеонаблюдения. Однако в ходе проведенных обследований выявлены факты их несоответствия утвержденным стандартам. Это непродолжительный срок хранения информации – менее 30 суток, а также отсутствие источника бесперебойного и резервного питания, наличие слепых зон, технические неисправности. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов

Кроме того, по словам министра, слабо ведется работа по интеграции систем видеонаблюдения с центром оперативного управления. К данным центрам выведено всего 46 камер видеонаблюдения. В Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской областях этот показатель не достигает и 30%.

Также во всех школах должны быть установлены турникеты. Однако на сегодня в Туркестане турникет установлен лишь в одной школе, в Уральске – в восьми школах из 56, в Алматы – в 28 из 207 школ. Марат Ахметжанов

Глава МВД добавил, что в прошлом году по инициативе органов внутренних дел значительно были ужесточены требования к охранным организациям. Так, теперь введено требование об обязательном наличии у них радиосвязи, не менее двух мобильных групп оперативного реагирования, служебного огнестрельного оружия. Однако в Костанае, Рудном, Петропавловске ни в одной школе нет лицензированной охраны, в Туркестане под охраной находится всего одна школа.