Водитель Land Cruiser наехал на мальчика во время парковки в Нур-Султане

Фото: polisia.kz

ДТП со смертельным исходом произошло в столице. 16 августа в 11:38 во дворе дома по улице Е-251 совершен наезд на пешехода, передает Zakon.kz.

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