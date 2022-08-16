Водитель Land Cruiser наехал на мальчика во время парковки в Нур-Султане
Фото: polisia.kz
ДТП со смертельным исходом произошло в столице. 16 августа в 11:38 во дворе дома по улице Е-251 совершен наезд на пешехода, передает Zakon.kz.
Установлено, что 35-летний водитель автомашины Land Cruiser 200 во время парковки допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится дознание.
Предупреждаем граждан о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям нужно быть бдительными и максимально внимательными, пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах.Департамент полиции Нур-Султана
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