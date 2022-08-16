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В Казахстане проверят рост цен на электроэнергию в июле

Квитанция, комуслуги, электроэнергия Фото: Zakon.kz
Исполняющий обязанности главы Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев сказал, что проверят увеличение цены на электроэнергию в квитанциях в июле, передает корреспондент Zakon.kz.
Увеличение тарифов за июль мы посмотрим в обязательном порядке, потому что в июле такого не должно было быть. Если мы говорим о завершении моратория, то с учетом заявок субъектов естественных монополий, оказывающие услуги на электроснабжение должны счета выставлять только в августе. Тогда мы можем увидеть какое-либо увеличение тарифов. И.о. главы Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев

По его словам, имеется ряд факторов, влияющих на повышение тарифов на коммунальные услуги во втором полугодии.

Он напомнил, что на сегодня мораторий на рост цен завершен, и в результате для населения экономия составила 3,2 млрд тенге.

Исполняющий обязанности главы КРЕМ заверил, что после завершения моратория будет проведена работа по обеспечению баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также недопущению резкого роста тарифов на комуслуги. 

Мы возьмем этот вопрос на контроль, потому что не ожидали роста. Посмотрим квитанции и будем принимать меры. Если это необоснованный рост, то доход будет изъят. И.о. главы Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев

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