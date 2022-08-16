Цена на золото падает: инвесторы ожидают реакции от ФРС США

16 августа цена на золото умеренно снижается на ожидании инвесторами дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Правительство ужесточает монетарную политику, передает Zakon.kz.

По состоянию на 13:42 в цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,34%, до 1792,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,96% — до 20,078 доллара за унцию, - сообщает 1prime.ru.

По мнению экспертов, дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от политики ФРС США. Инвесторы ожидают дальнейшего роста учётной ставки, что негативно для котировок драгметалла.