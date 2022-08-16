Цена на золото падает: инвесторы ожидают реакции от ФРС США
Фото: pixabay
16 августа цена на золото умеренно снижается на ожидании инвесторами дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Правительство ужесточает монетарную политику, передает Zakon.kz.
По состоянию на 13:42 в цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,34%, до 1792,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,96% — до 20,078 доллара за унцию, - сообщает 1prime.ru.
По мнению экспертов, дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от политики ФРС США. Инвесторы ожидают дальнейшего роста учётной ставки, что негативно для котировок драгметалла.
Ястребиная политика Федрезерва сдерживает золото (от удорожания), что объясняет невозможность драгметалла закрепиться на цене выше 1800 долларов за унцию.Директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан
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