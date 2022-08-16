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В Темиртау из-за взрыва газа произошло обрушение стен квартир

В Темиртау из-за взрыва газа произошло обрушение стен трех квартир Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В Темиртау в пятиэтажном жилом доме из-за вспышки газовоздушной смеси произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытия трех квартир, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном ДЧС, инцидент произошел в 12:08 по адресу: Темиртау, пр. Металлургов, д. №5/2.

В пятиэтажном (четыре подъезда, 80 квартир) жилом доме в квартире на третьем этаже подъезда №2 в результате вспышки газовоздушной смеси произошло обрушение межкомнатных перегородок и межквартирных стен с последующим обрушением плит перекрытия над и под квартир на 2, 3, 4 этажах. В результате взрыва частично выбиты окна и входные двери в 12 квартирах... С травмами доставлены в больницу четыре человека. После оказания медпомощи трое человек отпущены, в больнице проходит обследование хозяин 1989 г. р.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В ведомстве отметили, что всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу: 53 человека, в том числе семь детей.

Работы по разбору ж/б конструкций продолжаются. Силами МИО отрабатывается вопрос по размещению жителей второго подъезда, во временном жилье нуждаются четыре семьи, остальные будут размещены у родственников.

На месте находится заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин, аким Темиртау Кайрат Бегимов и все экстренные службы. Создан оперативный штаб.

Кайрат Бегимов встретился с жителями и объяснил, что акимат Темиртау поможет с восстановлением квартир, а также с временным размещением.

На месте работают 25 сотрудников и 10 единиц техники ДЧС Карагандинской области.

В новость внесены изменения в 15:48

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