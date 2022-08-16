Дополнительные надбавки к зарплате будут получать ветеринары с 2023 года

Ветеринарный сектор испытывает недостаток молодых и высококвалифицированных кадров из-за низкой заработной платы в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает корреспондент Zakon.kz.

Было установлено, что одна из низкооплачиваемых профессий в аграрном секторе – это ветеринарные врачи. При этом средний возраст ветврачей по стране составляет 40-50 лет. Мы заметили, что сектор испытывает недостаток молодых и высококвалифицированных кадров. Этому способствуют нелегкие условия труда, низкие заработные платы, неразвитость инфраструктуры в сельской местности. Все это приводит к тому, что профессия ветеринарного врача является непривлекательной для молодежи. Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов

По его словам, с первого квартала 2022 года в среднем по стране была на 33,4% повышена заработная плата ветеринарных специалистов, и до конца 2022 года планируется ее увеличение еще на 60%.

Вице-министр добавил, что среднемесячная заработная плата варьируется от 98 тыс. тенге в Кызылординской области и до 206 тыс. в Павлодарской области.

Этого недостаточно. Для решения проблем мы проводим работу по увеличению платных объемов услуг именно в тех округах, где отсутствует конкурентный сектор. Со следующего года предусматривается осуществить 50%-ную доплату к окладу ветеринарных специалистов коммунальных ветеринарных предприятий и 140%-ную – к базовому окладу государственных, коммунальных учреждений. Доплаты идут за вредные условия труда, работу с биоагентами I-II групп патогенности. Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов

Также вице-министр заверил, что для выравнивания нагрузки ветеринарных врачей совместно с Аграрным университетом проводится расчет нормативной нагрузки на одного ветеринарного врача.

В ходе анализа установлены факты, когда в районе много скота, но мало ветеринарных врачей. Есть регионы, где мало скота, а ветеринарных врачей такое же количество, как, допустим, в тех регионах, где много скота, и у них зарплата меньше. Мы сейчас планируем выровнять количество ветеринаров и их заработную плату, чтобы она не разнилась в регионах. Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов

Также он добавил, что со следующего года предусматривается выделение ветврачам двух должностных окладов в качестве пособия для оздоровления.