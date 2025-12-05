Казахстанские животноводы будут получать льготные кредиты под 5%

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин 5 декабря 2025 года на брифинге в СЦК анонсировал запуск льготного кредитования для животноводов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ведомством по поручению главы государства ведется разработка Комплексного плана развития животноводства. Создана рабочая группа с участием специалистов отрасли, научных организаций, бизнес-сообщества и государственных органов.

"План включает запуск льготного кредитования под 5% для пополнения оборотных средств (потребность – 450 млрд тенге), долгосрочного кредитования под 6% на приобретение племенного поголовья (240 млрд тенге), а также отдельного кредитного продукта для развития пастбищного животноводства в Костанайской области и Ұлытау", – сообщил Бердалин.

Отдельный блок предусматривает внедрение технологий искусственного осеменения, создание лаборатории эмбрионального размножения КРС, развитие сервисно-заготовительных центров по приему шерсти и шкур, а также совершенствование кадрового обеспечения отрасли.

В октябре мы писали, что в стране фиктивно списали 5 млн голов скота.