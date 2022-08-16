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Курс доллара укрепился на дневных торгах

курс иностранных валют Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,58 тенге, увеличившись на 0,36 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов по американской валюте составил 145,668 млн.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,10 тенге (-0,5).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс евро в 485,56 тенге.

Торги по рублю не завершены, предложение составило по курсу 7,73 тенге за рубль, спрос – 7,74.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – 483-489 тенге, рос. рубль – 7,2-7,6 тенге.

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Оксана Житникова
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