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Назначен новый аким Экибастуза

Аким Экибастуза, Аян Бейсекин Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Аким Павлодарской области представил активу Экибастуза нового акима города. Им стал Аян Бейсекин, сообщает Zakon.kz.

Аян Бейсекин родился в 1987 году.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2008), специальность «бакалавр государственного и местного управления»;

· Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по программе «Болашак» (2013), специальность «магистр государственного управления».

Трудовой стаж:

· сотрудник негосударственных структур города Астаны и города Москвы (2008 – 07.2013);

· консультант отдела управления персоналом Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан по Павлодарской области (07.2013 – 10.2013);

· руководитель аппарата акима Железинского района (10.2013 – 04.2014);

· главный инспектор акима области, заведующий сектором индустриально-инновационного развития организационно-инспекторского отдела аппарата акима Северно-Казахстанской области, заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Северно-Казахстанской области города Петропавловска (06.2014 – 09.2015);

· заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы (09.2015 – 05.2017);

· заместитель акима Железинского района (05.2017 – 04.2018);

· заместитель акима города Павлодара по экономическим вопросам (28.04.2018 – 08.2019);

· аким Иртышского района Павлодарской области (с 08.2019).

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Павлодарская область Экибастуз
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