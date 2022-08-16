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Беспорядки в Казахстане: сколько было похищено табельного оружия

Оружие, январские события, Казахстан Фото: пресс-служба МВД РК
В результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы, сообщил на брифинге заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
В результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы. Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов

В частности, по его словам, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, один гранатомет, а также свыше 23 тыс. патронов. В Жамбылской области – 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тыс. патронов. 

На брифинге замглавы Первой службы Генпрокуратуры добавил, что в резиденции после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки.

По всем данным фактам проводится досудебное расследование. Регулярно обнаруживаются схроны оружия, выявляются причастные к этому лица. В настоящее время найдена 481 единица оружия. Это одна треть от всего похищенного арсенала. Оставшаяся часть до сих пор находится в руках преступников. Заместитель главы Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

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