Ключевые вопросы сотрудничества – глава КМГ посетил Азербайджан и Грузию
В рамках рабочей поездки в Баку председатель правления АО НК «КазМунайГаз» встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом.
В ходе встречи с азербайджанским коллегой Магзум Мирзагалиев обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, в числе которых взаимодействие между компаниями в сфере развития транскаспийской инфраструктуры.
Фото: «КазМунайГаз»
Активы Батумского нефтяного терминала (БНТ) были приобретены в 2008 году АО «КазТрансОйл», которая является дочерней компанией КМГ.
Фото: «КазМунайГаз»
Батумский терминал владеет правом на управление Батумским морским портом до 2055 года. В прошлом году прибыль группы компаний БНТ составила почти 2,5 млрд тенге.
Батумский терминал предоставляет услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов, включая слив, накопление и погрузку на танкеры клиентам из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Грузии и других стран.
Услуги порта в столице Грузии включают перевалку, хранение и складирование сухих, насыпных и генеральных грузов, а также обслуживание судов и других транспортных средств.