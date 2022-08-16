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Ключевые вопросы сотрудничества – глава КМГ посетил Азербайджан и Грузию

Казмунайгаз поездка в Грузию и Азербайджан Фото: «КазМунайГаз»
Глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев совершил поездки в Азербайджан и Грузию, в ходе которых обсудил вопросы развития транскаспийской инфраструктуры и другие аспекты сотрудничества с партнерами, сообщает Zakon.kz.

В рамках рабочей поездки в Баку председатель правления АО НК «КазМунайГаз» встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом.

В ходе встречи с азербайджанским коллегой Магзум Мирзагалиев обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, в числе которых взаимодействие между компаниями в сфере развития транскаспийской инфраструктуры.

Мирзагалиев в Азербайджане

Фото: «КазМунайГаз»

Далее программа визита продолжилась на Батумском нефтяном терминале и в Батумском морском порту, где глава КМГ ознакомился с работой объектов компании.

Активы Батумского нефтяного терминала (БНТ) были приобретены в 2008 году АО «КазТрансОйл», которая является дочерней компанией КМГ.

Магзум Мирзагалиев рабочая поездка

Фото: «КазМунайГаз»

Батумский терминал владеет правом на управление Батумским морским портом до 2055 года. В прошлом году прибыль группы компаний БНТ составила почти 2,5 млрд тенге.

Батумский терминал предоставляет услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов, включая слив, накопление и погрузку на танкеры клиентам из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Грузии и других стран.

Услуги порта в столице Грузии включают перевалку, хранение и складирование сухих, насыпных и генеральных грузов, а также обслуживание судов и других транспортных средств.

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