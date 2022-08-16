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Бывшего замакима Актобе оправдали по делу о хищении

суд оправдал бывшего замакима Актобе Фото: Zakon.kz
Громкое дело длилось больше двух лет. Бывшего замакима областного центра Жангельды Аубакирова арестовали в апреле 2020 года, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, Жангельды Аубакиров присвоил 90 млн тенге. Их выделили из бюджета на новогоднее украшение города. Но вместо праздничной атрибутики чиновник купил себе дорогой внедорожник, сообщает телеканал «Астана».

Следствие сообщало, что часть денег он разделил с подельниками. В их числе – исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ и трое сотрудников управляющей компании. В суде обвиняемые вину не признали.

Летом прошлого года двух чиновников приговорили к семи годам тюрьмы. Но в апелляционной инстанции изменили меру наказания на условный срок.

Разбирательство дошло до Верховного суда. Там в деле нашли массу нарушений. А на повторном рассмотрении выяснилось, что работы по украшению города были выполнены в полном объеме. Доказать, что подсудимые получили какую-то выгоду, не удалось.

Пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжанар Отарбаева пояснила, что органы уголовного преследования не представили достаточную совокупность доказательств вины Аубакирова, Досова, Дуйсенби, Жанасбаева и Мустафина. Суд признал подсудимых невиновными и оправдал за недоказанностью участия подсудимых в совершении уголовного правонарушения.

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