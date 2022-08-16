Карантин ослабили в Нур-Султане

Заместитель главного государственного санитарного врача Нур-Султана Жанна Пралиева подписала новое постановление, упраздняющее действие предыдущего, сообщает Zakon.kz.

Главный государственный санврач столицы рекомендовала носить маски:

при посещении мест массового скопления людей;

в организованных коллективах;

при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет и во время приема пищи.

Также Жанна Пралиева поручила госорганам и бизнесу обеспечить:

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по своевременной вакцинации и ревакцинации против КВИ;

организацию работы по проведению дезинфекционных мероприятий, бесперебойной работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха и соблюдению режима проветривания на объектах с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте.

Прошлое постановление от 21 июля 2022 года утратило силу. В постановлении говорилось о переводе совещаний в дистанционный формат, переводе беременных, а также лиц с противопоказаниями в режим работы онлайн, запрете на проведение мероприятий с совмещением групп и классов.

В последние дни в Казахстане наблюдается спад суточной заболеваемости COVID-19. В частности, в Нур-Султане за прошедшие сутки выявили 178 заболевших КВИ. Сама столица перешла в «зеленую» зону 12 августа.