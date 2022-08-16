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Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

женщина выбросилась с балкона в Алматы Фото: Zakon.kz
В полиции начали досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства», сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, сообщение об инциденте поступило около 22:00.

С балкона одного из жилых комплексов по ул. Розыбакиева спрыгнула девушка. Информация подтвердилась.

Личность погибшей установлена. В Управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК «Доведение до самоубийства».ДП Алматы

Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются.

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