Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Фото: Zakon.kz
В полиции начали досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства», сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, сообщение об инциденте поступило около 22:00.
С балкона одного из жилых комплексов по ул. Розыбакиева спрыгнула девушка. Информация подтвердилась.
Личность погибшей установлена. В Управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК «Доведение до самоубийства».ДП Алматы
Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются.
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